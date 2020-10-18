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«Шанхай Шанган» с Халком сыграл вничью в дерби

17:21

«Шанхай Шэньхуа» и «Шанхай Шанган» сыграли вничью в первом матче 1/4 финала плей-офф китайской суперлиги — 0:0. Экс-форвард «Зенита» Халк отыграл все 90 минут.

Ответная игра состоится 23 октября. Победитель противостояния сыграет в четвертьфинале с победителем матчей между «Чунцин Лифан» и «Цзянсу Сунин».

Чемпионат Китая

1/4 финала

Первый матч

«Шанхай Шэньхуа» — «Шанхай Шанган» — 0:0

Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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