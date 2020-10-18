«Шанхай Шанган» с Халком сыграл вничью в дерби
«Шанхай Шэньхуа» и «Шанхай Шанган» сыграли вничью в первом матче 1/4 финала плей-офф китайской суперлиги — 0:0. Экс-форвард «Зенита» Халк отыграл все 90 минут.
Ответная игра состоится 23 октября. Победитель противостояния сыграет в четвертьфинале с победителем матчей между «Чунцин Лифан» и «Цзянсу Сунин».
Чемпионат Китая
1/4 финала
Первый матч
«Шанхай Шэньхуа» — «Шанхай Шанган» — 0:0
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