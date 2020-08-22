«Шанхай Шанган» с Халком и Ахмедовым победил «Бэйцзин Гоань» и возглавил группы чемпионата Китая

«Шанхай Шанган» обыграл «Бэйцзин Гоань» в матче 6-го тура чемпионата Китая — 2:1. В составе победителей с первых минут вышел экс-хавбек «Краснодара» Одил Ахмедов. Во втором тайме он был замене на бывшего нападающего «Зенита» Халка.

«Бэйцзин Гоань» потерпел первое поражение в сезоне, Шанхайский клуб продлил серию и вышел в лидеры группы B, обойдя сегодняшнего соперника.

Чемпионат Китая

Суперлига

6-й тур

«Бэйцзин Гоань» — «Шанхай Шанган» — 1:2 (1:1)

Голы: Бакамбу, 14 (1:5). Ван Шэньчао, 27 (1:1). Оскар, 76 (1:2).

«Тяньцзинь Тэда» — «Циндао Хуанхай» — 0:2 (0:2)

Голы: Чжу Цзяньжон, 14 (0:1). Чжоу Чжуньчэнь, 23 (0:2).