"Шанхай Шанган" с Ахмедовым без Халка победил "Хэнань", "Бэйцзин" Роджера Шмидта выиграл 10-й матч подряд

"Шанхай Шанган" выиграл у "Хэнаня" в матче 10-го тура чемпионата Китая. 90 минут за победителей отыграл бывший хавбек "Краснодара" Одил Ахмедов. Экс-форвард "Зенита" Халк пропускал встречу из-за перебора карточек.

"Шанган" идет на втором месте в таблице чемпионата. Лидирует "Бэйцзин Гоань". Столичный клуб под руководством экс-тренера "Байера" Роджера Шмидта одержал десять побед в десяти играх, включая сегодняшнюю встречу с "Тяньцзинь Цюаньцзянь" (2:1)

Чемпионат Китая

Суперлига

10-й тур

"Хэнань Цзянье" - "Шанхай Шанган" - 0:1 (0:1)

Гол: Элкесон, 33.

"Бэйцзин Гоань" - "Тяньцзинь Цюаньцзянь" - 2:1 (1:0)

Голы: Юй Дабао, 38 (1:0). Йеннарис, 72 (2:0). Ян Сю 89 (2:1).

"Ухань Чжоэр" - "Гуанчжоу Эвергранд" - 2:3 (1:0)

Голы: Куасси, 16 (1:0). Чжун И, 52 (1:1). Талиска, 64 (1:2). Паулинью, 82 (1:3). Куасси, 90+6 - с пенальти (2:3).

"Шанхай Шэньхуа" - "Шаньдун Лунэн" - 1:3 (1:1)

Голы: Пелле, 15 (0:1). Морено, 23 (1:1). Жил, 58 (1:2). Феллаини, 75 (1:3).