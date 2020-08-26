«Шанхай Шанган» разгромил «Чунцин». Команда Халка не проигрывает с ноября

«Шанхай Шанган» разгромил «Чунцин Лифан» в матче 7-го тура чемпионата Китая — 3:0. Бывший форвард «Зенита» Халк провел на поле 90 минут, экс-хавбек «Краснодара» Одил Ахмедов был заменен на 89-й минуте.

Шанхайцы занимают первое место в своей подгруппе с 5 победами и 2 ничьими. Последний раз «Шанган» проигрывал еще 23 ноября (0:2 с «Гуанчжоу Эвергранд»), а до этого — еще в сентябре.

В другой встрече «Хэнань Цзянье» и «Шанхай Шэньхуа» обошлись без голов. Экс-нападающий «Рубина» Обафеми Мартинс остался в запасе гостей.

Чемпионат Китая

Суперлига

7-й тур

«Шанхай Шанган» — «Чунцин Лифан» — 3:0 (2:0)

Голы: Арнаутович, 18 (1:0). Ван Шэньчао, 20 (2:0). Оскар, 66 (3:0).

«Хэнань Цзянье» — «Шанхай Шэньхуа» — 0:0

«Ухань» — «Тяньцзинь Тэда» — 2:1 (0:1)

Голы: Джонатан, 15 (0:1). Куасси, 65 — с пенальти (1:1). Ляо Цзюньцзянь, 82 (2:1).