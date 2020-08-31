«Шанхай Шанган» продлил беспроигрышную серию до 11 матчей, Ахмедов и Халк забили по голу

«Шанхай Шанган» разгромил «Тяньцзинь Тэду» в матче 8-го тура чемпионата Китая — 4:1. В составе шанхайцев голами в первом тайме отметились бывший хавбек «Краснодара» Одил Ахмедов и экс-форвард «Зенита» Халк.

«Шанган» продлил беспроигрышную серию до 11 игр в официальных матчах. Последний раз команда проигрывала «Гуанчжоу Эвергранд» (0:2) 23 ноября.

В таблице группы B суперлиги «Шанхай Шанган» идет на первом месте с 20 очками в 8 играх.

В другой игре «Шицзячжуан» обыграл «Хэбэй Чайна Форчун» — 3:1. В составе победителей на поле вышли бывший хавбек «Спартака» Ромулу и экс-защитник тульского «Арсенала» Стоппила Сунзу.

Чемпионат Китая

Суперлига

8-й тур

«Шанхай Шанган» — «Тяньцзинь Тэда» — 4:1 (2:0)

Голы: Ахмедов, 29 (1:0). Халк, 45 (2:0). Арнаутович, 72 (3:0). Оскар, 82 — с пенальти (4:0). Чжао Хонлуэ, 90+3 (4:1).

Незабитый пенальти: Ачеампонг (Т), 45+5.

«Шицзячжуан» — «Хэбэй Чайна Форчун» — 3:1 (1:1)

Голы: Хан Жэнь, 35 (0:1). Мурики, 39 — с пенальти (1:1). Матеус, 82 (2:1). Тати Мариту, 90+7 (3:1).