"Шанхай Шанган" обыграл "Шаньдун Лунэн", Халк забил победный пенальти на 11-й добавленной минуте

"Шанхай Шанган" вырвал победу у "Шаньдун Лунэн" в матче 9-го тура чемпионата Китая - 2:1. Победный мяч шанхайцы провели на 11-й добавленной ко второму тайму минуте. 11-метровый удар реализовал капитан "Шанган", бывший нападающий "Зенита" Халк.

Лидер таблицы "Бэйцзин Гоань" разгромил "Шэньчжэнь" - 3:0. Дубль оформил экс-игрок "Вильярреала" Седрик Бакамбу. Пекинский клуб одержал девять побед в девяти играх, пропустив только два мяча. Отрыв от "Шанхай Шанган" составляет 4 очка.

Чемпионат Китая

Суперлига

9-й тур

"Тяньцзинь Сунцзян" - "Гуанчжоу Фули" - 1:2 (0:1)

Голы: Зехави, 25 (0:1). Сунь Кэ, 64 (1:1). Саба, 78 (1:2).

"Бэйцзин Гоань" - "Шэньчжэнь" - 3:0 (2:0)

Голы: Бакамбу, 12 (1:0). Бакамбу, 19 (2:0). Ренату Аугусту, 62 (3:0).

"Гуанчжоу Эвергранд" - "Цзянсу Сайнти" - 2:2 (1:0)

Голы: Гао Линь, 24 (1:0). Эдер, 66 (1:1). Алекс Тейшейра, 73 (1:2). Вэй Шихао, 90+2 (2:2).

"Шанхай Шанган" - "Шаньдун Лунэн" - 2:1 (0:1)

Голы: Гедеш, 1 (0:1). Элкесон, 74 (1:1). Халк, 90+11 - с пенальти (2:1).

Удаление: Вэй Чжэнь (ШШ), 71.