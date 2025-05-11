Шакири за 9 минут в меньшинстве оформил хет-трик в матче «Базеля» с «Лугано»

Полузащитник «Базеля» Джердан Шакири отметился хет-триком в матче против «Лугано» (5:2) в 35-м туре чемпионата Швейцарии.

33-летний вингер забил трижды за 9 минут — на 48-й, 51-й и 57-й минутах. При этом его команда с 42-й минуты играла в меньшинстве.

В активе швейцарца 20 голов и 21 результативная передача в 35 матчах во всех турнирах в текущем сезоне. Ранее Шакири выступал за «Чикаго Файр», «Лион», «Ливерпуль», «Сток Сити», «Интер» и «Баварию».