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Сегодня, 05:37

Магомедалиев: «Очень приятно, когда твою игру отмечает президент страны»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Голкипер сборной Азербайджана и «Карабаха» Шахрудин Магомедалиев рассказал, как президент страны Ильхам Алиев пожал ему руку во время приема.

«Сильное ли рукопожатие у президента? Да, очень сильное. Даже шутили, что он мне сломал руку. Очень приятно, когда твою игру отмечает президент страны. Он отмечал именно мой стиль игры. Это тот момент, ради которого стоит играть в футбол. Тогда я чувствовал себя неловко, но то, что это был президент — очень приятно», — приводит Legalbet слова Магомедалиева.

13 декабря 2023 года президент Азербайджана Ильхам Алиев принял членов футбольного клуба «Карабах», вышедшего в плей-офф Лиги конференций.

Источник: Legalbet
Футбол
ФК Карабах
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