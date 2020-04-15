Сезон в чемпионшипе и низших дивизионах Шотландии завершен из-за коронавируса
23:17
Текущий сезон во втором, третьем и четвертом дивизионах Шотландии досрочно завершен в связи с пандемией коронавируса, сообщает официальный сайт Шотландской профессиональной футбольной лиги.
С досрочным окончанием сезона согласился 81% клубов. По итогам сезона «Данди Юнайтед» стал победителем чемпионшипа, «Рэйт Роверс» — лиги 1, а «Коув Рейнджерс» стал чемпионами лиги 2.
Решение по чемпионату Шотландии пока не принято. На данный момент пауза расситчана до 10 июня.
По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 2 027 643 человека. В Великобритании 98 476 заболевших и 12 868 умерших.
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