Сезон в чемпионшипе и низших дивизионах Шотландии завершен из-за коронавируса

Текущий сезон во втором, третьем и четвертом дивизионах Шотландии досрочно завершен в связи с пандемией коронавируса, сообщает официальный сайт Шотландской профессиональной футбольной лиги.

С досрочным окончанием сезона согласился 81% клубов. По итогам сезона «Данди Юнайтед» стал победителем чемпионшипа, «Рэйт Роверс» — лиги 1, а «Коув Рейнджерс» стал чемпионами лиги 2.

Решение по чемпионату Шотландии пока не принято. На данный момент пауза расситчана до 10 июня.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 2 027 643 человека. В Великобритании 98 476 заболевших и 12 868 умерших.