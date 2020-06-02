Сезон в Боснии и Герцеговине завершен досрочно из-за коронавируса

Исполнительный комитет Футбольного союза Боснии и Герцеговины принял решение досрочно завершить чемпионат и Кубок страны из-за коронавируса, сообщает Makfax. Текущая турнирная таблица признана финальной.

Чемпионом второй год подряд стал «Сараево». «Железничар», «Зриньски» и «Борац» пробились в Лигу Европы. «Челик» и «Звезда 09» вылетели. «Сараево» опережал «Железничар» на три очка. В чемпионате сыграли 22 тура из 33.

Это решение было принято после того, как министр здравоохранения Республики сербской (части Боснии и Герцеговины) принял решение, что матчи не могут проходить до 1 июля.