«Сеул» вместо болельщиков установил на трибунах секс-игрушки
10:14
Корейский клуб «Сеул» оригинально подошел к проведению матчей чемпионата страны без болельщиков.
Во время матча чемпионата Кореи против «Кванчжу» (1:0) на трибунах были установлены манекены от компании по производству товаров для взрослых. Среди 30 манекенов 25 из них были женскими.
Позже «Сеул» принес извенения за использование секс-игрушек.
K-League club FC Seoul have been forced to apologise after using 'adult toys' as fake supporters during Sunday's clash against Gwangju ??— Goal (@goal) May 18, 2020
(?: @WhoAteTheSquid) pic.twitter.com/x2OMqe7y4b
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