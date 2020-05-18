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«Сеул» вместо болельщиков установил на трибунах секс-игрушки

10:14

Корейский клуб «Сеул» оригинально подошел к проведению матчей чемпионата страны без болельщиков.

Во время матча чемпионата Кореи против «Кванчжу» (1:0) на трибунах были установлены манекены от компании по производству товаров для взрослых. Среди 30 манекенов 25 из них были женскими.

Позже «Сеул» принес извенения за использование секс-игрушек.

Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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