Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Зарубежные

«Сеул» оштрафовали за размещение секс-кукол на трибунах

18:02
Трибуны ФК &quot;Сеул&quot;. Фото Reuters
Трибуны ФК &quot;Сеул&quot;. Фото Reuters

Дисциплинарный комитет чемпионата Кореи оштрафовал «Сеул» на 100 млн вон (81,4 тысячи долларов) за использование секс-кукол на трибунах, сообщает Reuters.

Стартовавший 8 мая сезон чемпионата Кореии проходит без зрителей из-за пандемии коронавируса. «Сеул» в матче против «Кванчжу» (1:0) решил поместить на часть трибун игрушки для взрослых.

— Дисциплинарный комитет решил принять жесткие дисциплинарные меры, учитывая серьезность инцидента, который оскорбил болельщиц и семьи, а также чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем, — говорится в заявлении лиги. — Клуб совершил серьезную ошибку, не убрав куклы, когда у него было достаточно времени до начала игры.

Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир