«Сеул» оштрафовали за размещение секс-кукол на трибунах

Дисциплинарный комитет чемпионата Кореи оштрафовал «Сеул» на 100 млн вон (81,4 тысячи долларов) за использование секс-кукол на трибунах, сообщает Reuters.

Стартовавший 8 мая сезон чемпионата Кореии проходит без зрителей из-за пандемии коронавируса. «Сеул» в матче против «Кванчжу» (1:0) решил поместить на часть трибун игрушки для взрослых.

— Дисциплинарный комитет решил принять жесткие дисциплинарные меры, учитывая серьезность инцидента, который оскорбил болельщиц и семьи, а также чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем, — говорится в заявлении лиги. — Клуб совершил серьезную ошибку, не убрав куклы, когда у него было достаточно времени до начала игры.