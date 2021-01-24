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Сетьен может занять место Бенитеса в китайском клубе

11:58
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Бывший главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен может возглавить «Далянь Про», сообщает Marca.

По информации источника, китайский клуб рассматривает кандидатуру 62-летнего специалиста в качестве замены Рафаэлю Бенитесу, который покинул команду 23 января, расторгнув контракт.

Сетьен тренировал «Барселону» с января по август 2020 года. Он был уволен из команды после поражения от «Баварии» (2:8) в четвертьфинале Лиги чемпионов.

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