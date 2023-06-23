Сестра Роналду: «Мать хотела сделать аборт, когда была беременна Криштиану. Нам не хватало еды на всех»

Катя Авейру, сестра нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказала, что их мать Долореш планировала сделать аборт, когда была беременна футболистом.

«Криштиану родился тогда, когда не должен был. Наша мама, Долореш, не могла родить ребенка — еды было мало, уходило много сил. Иногда даже того, что было, не хватало, чтобы прокормить всех. Долореш хотела сделать аборт, но что-то остановило ее в этот момент, и ребенок родился. 39 лет назад она приняла это решение против всего и против всех. И ребенок появился на свет.

Криштиану стал первым футболистом в истории, который провел 200 матчей за сборную. Это космическое число. И оно становится еще более уникальным, если учесть то, что Криштиану уже достиг всего. Он — миллионер, он может делать, что захочет до конца своих дней. Он может наслаждаться славой и деньгами, может дать своему телу заслуженный отдых, немного располнеть, отдыхать в своих домах и бассейнах, путешествовать, но он этого не делает. Некоторые сдаются, потому что больше не могут летать со сборной. Некоторые предпочитают сосредоточиться на игре за клуб, потому что уже не так сильны, возраст берет свое, семьи просят появляться дома чаще... А когда новички приезжают в сборную, Криштиану уже там и приветствует их. После матчей наш Криштиану, ужасно богатый, вместо того, чтобы расслабляться и получать удовольствие, окунается в ледяную воду, чтобы быстрее восстановиться к следующей игре», — написала у себя в соцсетях Катя Авейру.

В своем 200-м матче за сборную Португалии против Исландии (1:0) 38-летний Роналду забил победный гол на 90+1-й минуте. Всего у него 123 гола за национальную команду, вместе с ней он становился чемпионом Европы в 2016 году.

Роналду, выступавший помимо «Аль-Насра» за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус», пять раз становился обладателем награды «Золотой мяч», которую вручают лучшему футболисту мира по итогам года.