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Сегодня, 14:20

Сестра Роналду ответила критикам, которые заявляют, что она ничего не добилась бы без брата

Виталий Косик
Корреспондент
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Сестра португальского нападающего Криштиану Роналду Катя Авейра рассказала, как она помогала своему брату в тяжелые времена.

«В то время Криштиану было 13 лет. Я работала по 16 часов в день, у меня было полдня выходных за неделю. На свою первую зарплату я купила Криштиану кроссовки, которые он так хотел, и даже отправила ему деньги, спрятав их в стельках кроссовок. Жизнь изменилась, да, он вырос, и мы немного поменялись местами, но история одного из нас не умаляет истории другого», — написала Авейру в соцсетях.

Ранее сообщалось, что 37-летний португалец прибыл в Саудовскую Аравию и в скором времени подпишет контракт с «Аль-Насром».

Криштиану Роналду
ФК Аль-Наср
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