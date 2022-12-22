Сестра Роналду ответила критикам, которые заявляют, что она ничего не добилась бы без брата

Сестра португальского нападающего Криштиану Роналду Катя Авейра рассказала, как она помогала своему брату в тяжелые времена.

«В то время Криштиану было 13 лет. Я работала по 16 часов в день, у меня было полдня выходных за неделю. На свою первую зарплату я купила Криштиану кроссовки, которые он так хотел, и даже отправила ему деньги, спрятав их в стельках кроссовок. Жизнь изменилась, да, он вырос, и мы немного поменялись местами, но история одного из нас не умаляет истории другого», — написала Авейру в соцсетях.

Ранее сообщалось, что 37-летний португалец прибыл в Саудовскую Аравию и в скором времени подпишет контракт с «Аль-Насром».