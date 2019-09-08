Сестра экс-президента Аргентины прервала пресс-конференцию Марадоны

Пресс-конференция нового главного тренера «Химнасии и Эсгримы» Диего Марадоны внезапно прервалась, сообщает TyC Sport. Жизель Киршнер, сестра экс-президента Аргентины Кристины Киршнер, обратилась с речью к 58-летнему специалисту.

— Диего, прости меня, я сестра Кристины и хочу поблагодарить тебя от лица всей Ла-Платы и в частности моей мамы, которой больше нет, — закричала Жизель Киршнер.

Киршнер подарила Марадоне ожерелье, принадлежавшее скончавшейся 19 апреля маме. Тренер «Химнасии и Эсгримы» расплакался, после чего чего обнял Жизель и подписал ей футболку: «С любовью, Марадона».

Последним местом работы Марадоны был клуб второй мексиканской лиги «Дорадос»: его тренер покинул в июне 2019 года. После 5 туров новая команда Марадоны занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Аргентины, набрав 1 очко.