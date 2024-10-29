Навас: «Испания очень рада за Родри, но Карвахаль больше заслужил «Золотой мяч»

Бывший футболист «Рубина» Сесар Навас прокомментировал тот факт, что испанский хавбек «Манчестер Сити» Родри получил «Золотой мяч-2024».

«С моей точки зрения, Карвахаль тоже заслужил эту награду. Карвахаль уже несколько сезонов является лучшим защитником в мире. В прошлом сезоне он выиграл Лигу чемпионов, забил в финале и выиграл чемпионат Европы. По моему мнению, справедливым победителем был бы Карвахаль», — приводит слова Наваса Metaratings.ru.

В прошлом сезоне Родри провел 50 матчей за «Манчестер Сити», забил 9 голов и сделал 14 результативных передач. Вместе с командой он выиграл чемпионат Англии и клубный чемпионат мира. Также полузащитник стал чемпионом Европы-2024 в составе сборной Испании.