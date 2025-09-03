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3 сентября 2025, 07:37

Серхио Рамос рассчитывает выиграть премию «Грэмми»

Евгений Козинов
Корреспондент
Серхио Рамос.
Фото Reuters

Защитник «Монтеррея» Серхио Рамос признался, что рассчитывает выиграть музыкальную премию «Грэмми», а затем Лигу чемпионов в качестве тренера.

«Я оптимист. Всегда советую людям мечтать... Я вижу себя и в том и в другом: выигрывающим Лигу чемпионов как тренер и выигравшим «Грэмми» в ближайшие несколько лет, еще до этого. На этом этапе жизни мне хочется заниматься музыкой, делиться своим опытом с людьми. В ближайшие 5-7 лет я вижу, что буду больше заниматься музыкой, потому что музыка позволяет сочинять и быть дома... уделять время семье», — приводит ESPN слова Рамоса.

В конце августа 39-летний испанец анонсировал свой первый трэк, который получил название «Cibeles» — в честь фонтана в Мадриде, возле которого болельщики «Реала» отмечают победы клуба.

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Серхио Рамос
Футбол
ФК Реал
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