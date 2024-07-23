Сербский журналист — о заявлении киевского «Динамо»: «Украинцы пытаются нагнетать везде, где только можно»

Сербский журналист Иван Цветкович в комментарии для «СЭ» отреагировал на заявление киевского «Динамо» об отказе украинского клуба от рукопожатий с футболистами сербского «Партизана» перед матчами квалификации Лиги чемпионов.

Ранее об этом заявил главный тренер киевлян Александр Шовковский. Причиной такого решения стало участие сербского клуба в Братском кубке-2024, который проходил в Москве.

«Мне было бы интересно, что бы сказали Макрон, папа римский и остальные личности, которые требуют олимпийского перемирия. Я считаю, спорт должен объединять, чтобы не было споров между народами и спортсменами. На основе чего так поступили киевляне, ума не приложу. В таком случае, русские тоже могут требовать, чтобы кто-либо не играл против украинцев. Но конечно, я знаю, что русские так не поступят. Вообще, если им это мешает, то и другим может мешать что-нибудь еще. И что тогда делать? Если по протоколу сказано, что рукопожатия должны быть сделаны, а вымпелы должны быть обменены, то в чем проблема? Я считаю, украинцы пытаются нагнетать везде, где только можно и нельзя, чтобы кто-нибудь сделал, что им угодно», — сказал Цветкович «СЭ».

Матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Динамо» и «Партизаном» пройдет 23 июля в польском городе Люблин в 21:00 по московскому времени.