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Сегодня, 18:23

Антич: «Црвена Звезда» похожа на «Зенит», это клуб с большими деньгами»

Алина Савинова
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Защитник «Партизана» Никола Антич поделился мнением о «Црвене Звезде», которая является принципиальным соперником его команды.

«Сейчас у «Црвены» 22 прекрасных футболиста, это два полноценных состава. Они начали собирать такой состав с 2013 года, когда «Газпром» вкладывал в клуб много средств. Сейчас «Црвена» похожа на «Зенит». Это клуб с большими деньгами, куда приезжают сильные футболисты», — цитирует Антича Metaratings.ru.

«Црвена Звезда» — самый титулованный клуб Сербии. За последние десять сезонов команда девять раз выигрывала чемпионат страны и стала победителем последних четырех розыгрышей национального кубка.

Источник: Metaratings.ru.
Футбол
ФК Зенит
ФК Црвена Звезда
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