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Сегодня, 09:35

Семин: «Миранчука брали в «Сьон», чтобы он играл важную роль и поднял команду с низов»

Камила Абдурахманова
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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал травму полузащитника «Сьона» Антона Миранчука.

«Это часть футбола и профессии. Другое дело, что после травм нужно как можно быстрее выходить и набирать кондиции. Ждать травмированных никто не хочет, надо решать задачи. Футболист должен быть на поле и играть как можно дольше. Этого хотят и тренер, и президент клуба. Особенной проблемы в травме не вижу, но в то же время Антона брали в «Сьон», чтобы он играл важную роль и поднял команду с низов турнирной таблицы», — сказал Семин «ВсеПроСпорт».

Россиянин пропустит около 4-5 недель из-за травмы. Миранчук выступает за «Сьон» с сентября 2024 года. В этом сезоне 29-летний игрок сыграл 7 матчей, не отметившись результативными действиями.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Антон Миранчук
Юрий Семин
ФК Сьон
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