Семин считает, что Левандовски заслуженно стал лучшим футболистом 2021 года по версии ФИФА

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о нападающем Роберте Левандовски, который стал лучшим игроком 2021 года по версии ФИФА.

«Конечно, считаю результаты голосования справедливым, я за него как раз болел. Левандовски заслужил награду как настоящий бомбардир. Во-первых, он является нападающим, а это позиция подразумевает забитые голы. В прошлых годах он забивал больше всех, поэтому ему и вручили. Лучший выбор, который мог быть», — приводит слова Семина ТАСС.

Церемония награждения прошла 17 января в Цюрихе (Швейцария). На эту награду также претендовали Мохаммед Салах («Ливерпуль») и Лионель Месси («ПСЖ»).