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Сегодня, 21:08

Семин: «Бердыеву в Азербайджане будет сложно конкурировать с другими командами»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал назначение Курбана Бердыева в азербайджанский «Туран».

«Бердыев — это тренер с большим опытом и большой квалификацией, но в Азербайджане сложно конкурировать с «Карабахом», там очень сильный тренер и очень хорошая организация. Если Бердыев сможет составить конкуренцию, это будет неплохо. Но я не знаю, сможет ли команда выйти на международный уровень. Есть же еще «Нефтчи», очень серьезный клуб. Бердыев добился всего, с его знаниями клуб будет играть лучше», — приводит Metaratings слова Семина.

Бердыев подписал контракт с «Тураном» по схеме «2+1».

Источник: Metaratings
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