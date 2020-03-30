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Семикратный чемпион Словакии «Жилина» приступает к самоликвидации. Игроки отказались от понижения зарплат

20:12
ФК &quot;Жилина&quot;. Фото УЕФА
ФК &quot;Жилина&quot;. Фото УЕФА
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Словацкий клуб «Жилина» объявил о запуске процесса самоликвидации. Процедура стартует 1 апреля.

В клубе объяснили, что понесли непоправимый финансовый ущерб из-за коронавируса. Велика вероятность, что летние трансферы, которые являются для «Жилины» основной статьей доходов, не принесут ни копейки.

В клубе разослали футболистам письма с предложением сократить заработную плату, но футболисты отказались. В «Жилине» отметили, что в первую очередь позаботятся о сотрудниках с низким заработком.

Чемпионат Словакии, как и другие футбольные турниры Европы, кроме чемпионата Белоруссии, были прерваны из-за пандемии коронавируса.

«Жилина» — семикратный чемпион Словакии (больше титулов — девять — только у «Слована») и обладатель одного Кубка страны. Основан клуб был в 1908 году.

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