Семь представителей шотландского «Сент-Миррена» заразились коронавирусом

Семь представителей «Сент-Миррена» сдали положительный результат на коронавирус, сообщается на официальном сайте клуба.

Клуб подтвердил, что несколько членов их тренерского штаба дали положительный результат, но среди заболевших нет ни одного игрока. Товарищеский матч против «Сент-Джонстона», который был намечен на 25 июля, был отменен.

Чемпионат Шотландии стартует 2 августа.