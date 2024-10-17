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Сегодня, 09:23

Селюк оценил идею пригласить «Бенфику» в РПЛ в случае исключения из чемпионата Португалии

Алина Савинова
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Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, что думает о возможности приглашения португальской «Бенфики» в РПЛ.

«Португальцы вообще славятся тем, что они любители разных комбинаций, если еще где-то что-то плохо лежит. «Бенфику» могут отправить в низшую лигу. Если бы я был руководителем Федерации и видел сплошные нарушения, то я бы отправлял в низшую лигу в назидание другим. Позвать после отстранения «Бенфику» в РПЛ? Это уже глупость. Если их понизят, то они уберут из клуба всех жуликов, и не удивлюсь, если они окажутся в одном месте с какими-нибудь спортивными директорами из России (смеется)», — цитирует Селюка Legalbet.

«Бенфика» является самым титулованным клубом Португалии. На счету команды 38 чемпионских титулов. В этом сезоне «орлы» набрали 16 очков за семь матчей и располагаются на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Португалии.

Источник: Legalbet
Футбол
РПЛ
ФК Бенфика
Дмитрий Селюк
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