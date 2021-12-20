Селюк: «А кого Черчесов мог возглавить в РПЛ? Пусть Зарема живет и здравствует»

Агент Дмитрий Селюк не удивился тому, что Станислав Черчесов возглавил «Ференцварош».

— Как восприняли эту новость? Удивило ли вас такое развитие событий?

— Возможно, Станислав Саламович хотел бы возглавить «Челси», но сейчас реалии таковы. Давайте порассуждаем, кого он в России мог возглавить после ухода с поста главного тренера сборной?

— Давайте.

— «Зениту» он не нужен, «Динамо» — тоже. «Спартак» и «Локомотив» свой выбор сделали. ЦСКА? Наверное, он не может там работать из-за спартаковского прошлого. Получается, все занято. Так? Безусловно, Черчесову надо работать. Он взял определенную паузу. И сейчас отправился в Венгрию. В Польше он добился успехов с «Легией», неплохо там себя проявил. Однако пока у него еще не столь богатый опыт клубной работы, чтобы его сейчас позвали команды из топовых европейских чемпионатов. Так что все логично.

— Не верили в то, что «Спартак» позовет Черчесова?

— На месте «Спартака» я бы, кстати, как раз обратил на него внимание. Черчесов со своим характером, думаю, смог бы навести там порядок, наладил бы дисциплину. Но все стало ясно после фразы Заремы — «только через мой труп». Так что пусть она живет и здравствует.