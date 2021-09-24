«Селтик» обыграл «Рэйт» и вышел в полуфинал Кубка шотландской лиги
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В матче 1/4 финала Кубка шотландской лиги «Селтик» победил «Рэйт Роверс» (3:0).
Голы забивали Жуан Филипе, Лиэль Абада и Дэвид Тернбулл. Следующий соперник «Селтика» станет известен после жеребьевки.
Кубок шотландской лиги
1/4 финала
«Селтик» — «Рэйт Роверс» — 3:0 (2:0)
Голы: Филипе, 26, Абада, 40, Тернбулл, 47
Удаление: Занатта («Рэйт Роверс»), 59
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