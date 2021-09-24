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«Селтик» обыграл «Рэйт» и вышел в полуфинал Кубка шотландской лиги

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В матче 1/4 финала Кубка шотландской лиги «Селтик» победил «Рэйт Роверс» (3:0).

Голы забивали Жуан Филипе, Лиэль Абада и Дэвид Тернбулл. Следующий соперник «Селтика» станет известен после жеребьевки.

Кубок шотландской лиги

1/4 финала

«Селтик» — «Рэйт Роверс» — 3:0 (2:0)

Голы: Филипе, 26, Абада, 40, Тернбулл, 47

Удаление: Занатта («Рэйт Роверс»), 59

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Евгений Петров все материалы автора

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