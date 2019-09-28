«Селтик» на выезде не сумел обыграть «Хайберниан»

«Хайберниан» и «Селтик» сыграли вничью (1:1) в матче седьмого тура шотландской премьер-лиги.

Единственный гол «кельтов» в активе Райана Кристи. «Хайберниан» забил благодаря автоголу Кристоффера Айера.

«Селтик» набрал 19 очков и продолжает лидировать в чемпионате. У идущего вторым «Рейнджерс» 15 очков и матч в запасе.

Чемпионат Шотландии. Премьер-лига

7-й тур

«Хайберниан» — «Селтик» — 1:1 (1:1)

Голы: Айер, 8, в свои ворота — Кристи, 24