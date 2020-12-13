«Рейнджерс» и «Селтик» одержали победы в чемпионате Шотландии
20:43
В матче 17-го тура чемпионата Шотландии «Рейнджерс» на выезде обыграл «Данди Юнайтед» (2:1). «Селтик» переиграл «Килмарнок» (2:0).
«Рейнджеры» с 47 очками лидируют в чемпионате. У «кельтов» 35 очков и вторая позиция при двух матчах в запасе.
Чемпионат Шотландии
Премьершип
17-й тур
«Данди Юнайтед» — «Рейнджерс» — 1:2 (1:2)
Голы: Смит, 33 — Таверньер, 26, Голдсон, 44
«Селтик» — «Килмарнок» — 2:0 (0:0)
Голы: Эльюнусси, 57, Даффи, 70
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