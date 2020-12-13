«Рейнджерс» и «Селтик» одержали победы в чемпионате Шотландии

В матче 17-го тура чемпионата Шотландии «Рейнджерс» на выезде обыграл «Данди Юнайтед» (2:1). «Селтик» переиграл «Килмарнок» (2:0).

«Рейнджеры» с 47 очками лидируют в чемпионате. У «кельтов» 35 очков и вторая позиция при двух матчах в запасе.

Чемпионат Шотландии

Премьершип

17-й тур

«Данди Юнайтед» — «Рейнджерс» — 1:2 (1:2)

Голы: Смит, 33 — Таверньер, 26, Голдсон, 44

«Селтик» — «Килмарнок» — 2:0 (0:0)

Голы: Эльюнусси, 57, Даффи, 70