«Селтик» по пенальти обыграл «Хартс» в финале Кубка Шотландии

«Селтик» стал победителем Кубка Шотландии. В финале команда обыграла «Хартс».

Основное время завершилось со счетом 2:2, после дополнительного времени результат также был равным (3:3). В серии пенальти «кельты» были точнее — 4:3. «Селтик» завоевал трофей в 40-й раз в своей истории.

Кубок Шотландии

Финал

«Селтик» — «Хартс» — 3:3 (2:0, 0:2). Пен — 4:3

Голы: Кристи, 19, Эдуар, 29, с пенальти, Гриффитс, 105+1 — Бойс, 48, Кингсли, 67, Джиннелли, 111