Доннарумма, Шевалье и Мартинес стали номинантами на приз Льва Яшина в 2025 году

France Football объявил номинантов на приз Льва Яшина — лучшему вратарю по итогам 2025 года.

В число претендентов вошли Алиссон Бекер («Ливерпуль», Бразилия), Яссин Буну («Аль-Хиляль», Марокко), Люка Шевалье («Лилль», Франция), Тибо Куртуа («Реал», Бельгия), Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», Италия), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла», Аргентина), Ян Облак («Атлетико», Словения), Давид Райя («Арсенал», Испания), Матц Селс («Ноттингем», Бельгия) и Янн Зоммер («Интер», Швейцария).

Победитель будет объявлен на церемонии вручения «Золотого мяча», которая состоится в Париже 22 сентября 2025 года. В 2024 году награду получил Эмилиано Мартинес.