Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Уведомления
Главная
Футбол
Зарубежные

7 августа, 15:00

Доннарумма, Шевалье и Мартинес стали номинантами на приз Льва Яшина в 2025 году

Павел Лопатко

France Football объявил номинантов на приз Льва Яшина — лучшему вратарю по итогам 2025 года.

В число претендентов вошли Алиссон Бекер («Ливерпуль», Бразилия), Яссин Буну («Аль-Хиляль», Марокко), Люка Шевалье («Лилль», Франция), Тибо Куртуа («Реал», Бельгия), Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», Италия), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла», Аргентина), Ян Облак («Атлетико», Словения), Давид Райя («Арсенал», Испания), Матц Селс («Ноттингем», Бельгия) и Янн Зоммер («Интер», Швейцария).

Победитель будет объявлен на церемонии вручения «Золотого мяча», которая состоится в Париже 22 сентября 2025 года. В 2024 году награду получил Эмилиано Мартинес.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Алиссон Рамзес Бекер (Алиссон)
Давид Райя
Джанлуиджи Доннарумма
Люка Шевалье
Матц Селс
Тибо Куртуа
Ян Облак
Янн Зоммер
Эмилиано Мартинес
Яссин Буну
Читайте также
Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
Экономика Китая падает на фоне тарифной войны. Что пишут СМИ
Андрей Аршавин рассказал о самом ярком путешествии в 2025 году
Лихачев сообщил о восстановлении работы Нововоронежской АЭС после атаки дронов
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: «Золотой мяч» 2025: все обладатели награды и номинанты премии лучшим в сезоне
Источник: Месси выбрал Ямаля в голосовании на лучшего молодого игрока, Роналду — воздержался
Стало известно, журналисты из каких стран поставили Ямаля на первое место в голосовании на «Золотой мяч»
Как голосовали за «Золотой мяч»: у Ямаля — солидное отставание, кто-то ставил на первое место Кварацхелию и Мактоминая
Результаты голосования за «Золотой мяч»-2025: Дембеле опередил Ямаля на 321 очко
Президент ла лиги Тебас считает, что Ямалю не вручили «Золотой мяч» из-за возраста
Флик: «Дембеле заслужил выиграть «Золотой мяч», Ямаль с готовностью принял это»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • oleg.bob

    Кто же кроме Доннарумы!?

    07.08.2025

    • Ямаль, Кубарси, Дуэ и Невеш стали номинантами на «Трофей Копа»-2025

    Энрике, Слот и Мареска претендуют на звание лучшего тренера по итогам 2025 года

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости