Сборная Уэльса отложила пресс-конференцию Гиггза из-за подозрения в нападении на свою девушку

Футбольная ассоциация Уэльса отложила пресс-конференцию главного тренера национальной команды Райана Гиггза, сообщает Sky Sports.

Ранее стало известно, что 46-летний специалист был арестован по обвинению в нападении на свою девушку. В связи с этим пресс-конференция, на которой должны были озвучить состав сборной Уэльса на матчи с США, Ирландией и Финляндией, была отложена.