Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Зарубежные

Сборная Уэльса отложила пресс-конференцию Гиггза из-за подозрения в нападении на свою девушку

10:39
Теги:

Футбольная ассоциация Уэльса отложила пресс-конференцию главного тренера национальной команды Райана Гиггза, сообщает Sky Sports.

Ранее стало известно, что 46-летний специалист был арестован по обвинению в нападении на свою девушку. В связи с этим пресс-конференция, на которой должны были озвучить состав сборной Уэльса на матчи с США, Ирландией и Финляндией, была отложена.

Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир