Сборная Казахстана отменила февральский сбор в Турции

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев сообщил об отмене февральского сбора команды.

Ранее Адиев рассказывал, что команда планирует провести учебно-тренировочный сбор в феврале в Турции.

«У нас было желание провести в феврале сбор в Турции. Но поскольку он не попадает под даты ФИФА, а игроки задействованы в подготовках в своих клубах, мы решили отказаться от недельного сбора. Соберемся в марте перед отборочными играми. Все это время наш тренерский штаб будет находиться и в Алмате, и в Турции. Будем отслеживать, в каком состоянии находятся футболисты. Конечно, посмотрим на Алипа, Зайнутдинова и Быстрова», — приводит слова Адиева «РБ Спорт».