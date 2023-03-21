Сборная Ирака отменила сбор в Сочи перед матчем с россиянами

Сборная Ирака отказалась проводить сбор в Сочи перед товарищеским матчем с национальной командой России.

«Сбор отменен, команда прилетит в Санкт-Петербург 24 марта, чтобы 26 марта сыграть со сборной России, — цитирует ТАСС пресс-службу сборной Ирака. — Причина отмены сбора заключается в том, что план поездки, составленный российской стороной, не соответствовал нашей программе подготовки к игре».

Сборные России и Ирака сыграют товарищеский матч 26 марта в Санкт-Петербурге.

Также российская национальная команда проведет встречу с Ираном. Матч пройдет в Тегеране на стадионе «Азади» 23 марта.