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20 декабря, 23:44

Сарычев считает ошибочным решение РФС не переходить под юрисдикцию АФК

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший игрок московского «Торпедо» и лучший вратарь СССР 1991 года Валерий Сарычев прокомментировал решение РФС отказаться от перехода в Азиатскую конфедерацию футбола и остаться в УЕФА.

Экс-футболист с 1992 года живет в Южной Корее, а сейчас работает в клубе второй лиги страны «Чхонан Сити».

«Наверное, то, что не перешли — все-таки это ошибка. С точки зрения уровня футбола я считаю, что как минимум пять команд очень конкурентоспособны на мировом уровне — Австралия, Корея, Япония, Иран и Саудовская Аравия. Это не слабый уровень, наши их не обыграют. Что касается инфраструктуры, уровень хороший. Корея не остановилась на уровне ЧМ-2002. Никто не говорил, что этого достаточно, строятся новые стадионы на 20-25 тысяч», — цитирует Сарычева «РБ Спорт».

Бывший вратарь — четырехкратный чемпион Южной Кореи и победитель Кубка чемпионов азиатских стран. Он имеет российское и корейское гражданство.

Источник: РБ Спорт
РФС
Сборная России по футболу
Валерий Сарычев
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