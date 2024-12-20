Сарычев рассказал про особенности футбола в Южной Корее

Бывший игрок московского «Торпедо» и лучший вратарь СССР 1991 года Валерий Сарычев рассказал об особенностях азиатского футбола.

«Чем привлекательна Азия? Колоритом, своеобразием — все страны разные, нет однообразия, как в Европе. Стиль футбола разный, в Европе все подровнялось.

У корейцев достаточно много футболистов играет в хороших клубах Европы. Во-первых, это стремление к новому, что в принципе отличает нацию и [местный] футбол. Во-вторых, уровень инфраструктуры в стране приводит к тому, что у детей очень мало возможностей не заниматься спортом — поля повсюду, это очень доступно. Индустрия растет, — в любом дворе, школе есть искусственные поля.

Я живу под Сеулом, там в парке большое футбольное поле, которое доступно всем. Инфраструктура в принципе построена под спорт, это план — если в жилом комплексе не запланирована инфраструктура спорта, дома просто не дают строить», — цитирует Сарычева «РБ Спорт».

Бывший вратарь — четырехкратный чемпион Южной Кореи и победитель Кубка чемпионов азиатских стран. Он имеет российское и корейское гражданство.