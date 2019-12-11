Сампаоли подал в отставку с поста главного тренера «Сантоса»

«Сантос» объявил об отставке Хорхе Сампаоли с поста главного тренера, информирует официальный сайт клуба. 59-летний аргентинец возглавил клуб в декабре прошлого года и в прошедшем сезоне привел его ко второму месту в чемпионате Бразилии.

Контракт Сампаоли с «Сантосом» был рассчитан до конца 2020 года.

По данным бразильских СМИ, у него ухудшились отношения с президентом «Сантоса» Карлосом Пересом. Также он был недоволен комплектованием команды.