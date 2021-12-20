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Самедов: «Могу только пожелать удачи Черчесову»

18:31
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Экс-полузащитник сборной России Александр Самедов порадовался за бывшего главного тренера национальной команды Станислава Черчесова, который возглавил венгерский «Ференцварош».

«Мои поздравления, я очень рад за него. Могу только пожелать удачи. Эта команда — чемпион Венгрии, и, наверное, они хотят решать в Европе более глобальные задачи, поэтому и позвали Станислава Саламовича.

Повлияло ли на такое решение руководства клуба выступление сборной России под руководством Черчесова на чемпионате мира-2018? Раз команда вышла в четвертьфинал, то я полагаю, что да. Кроме того, он становился чемпионом Польши с «Легией», и как тренер «Спартака» он брал серебро. Думаю, что сыграли роль успехи как со сборной, так и с клубами», — сказал Самедов «Газете.Ru».

Дополнительная информация:

https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/12/20/n_17038591.shtml

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Иван Шитик все материалы автора

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