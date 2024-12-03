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Сегодня, 19:59

«Сабах» под руководством Березуцкого обыграл «Туран» Бердыева

Микеле Антонов
Корреспондент
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«Сабах», который тренирует россиянин Василий Березуцкий, вышел в 1/4 финала Кубка Азербайджана.

Команда из Баку обыграла «Туран» -2:2 (3:2) по пенальти. Это стало второй победой россиянина за 2 матча во главе «Сабаха». «Туран» возглавляет бывший тренер команд РПЛ Курбан Бердыев.

Березуцкий стал главным тренером «Сабаха» 25 ноября, подписав контракт сроком на 2,5 года. Под руководством 42-летнего специалиста клуб провел 1 матч чемпионата Азербайджана, где одержал победу.

Бердыев работает в «Туране» с июня 2024 года. 72-летний тренер наиболее известен по работе с казанским «Рубином», «Ростовом», махачкалинским «Динамо» и другими российскими клубами.

Василий Березуцкий
ФК Сабах
Курбан Бердыев
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