«Сабах» под руководством Березуцкого обыграл «Туран» Бердыева

«Сабах», который тренирует россиянин Василий Березуцкий, вышел в 1/4 финала Кубка Азербайджана.

Команда из Баку обыграла «Туран» -2:2 (3:2) по пенальти. Это стало второй победой россиянина за 2 матча во главе «Сабаха». «Туран» возглавляет бывший тренер команд РПЛ Курбан Бердыев.

Березуцкий стал главным тренером «Сабаха» 25 ноября, подписав контракт сроком на 2,5 года. Под руководством 42-летнего специалиста клуб провел 1 матч чемпионата Азербайджана, где одержал победу.

Бердыев работает в «Туране» с июня 2024 года. 72-летний тренер наиболее известен по работе с казанским «Рубином», «Ростовом», махачкалинским «Динамо» и другими российскими клубами.