«Сабах» под руководством Березуцкого одержал победу над «Тураном» Бердыева

«Сабах» обыграл «Туран» в домашнем матче 22-го тура чемпионата Азербайджана — 2:1.

Голы хозяев в этой встрече забили Павол Шафранко (с пенальти) и Джесс Секидика. Автором единственного забитого мяча гостей стал Алекс Соуза.

«Сабах» возглавляет российский специалист Василий Березуцкий. Его команда прервала 5-матчевую безвыигрышную серию во всех турнирах. В чемпионате Азербайджана «Сабах» с 31 баллом занимает пятое место. «Туран», главным тренером которого является еще один россиянин Курбан Бердыев, располагается на строчку выше. В активе клуба из Туркестана 36 очков.