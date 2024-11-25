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Сегодня, 16:23

«Сабах» объявил о назначении Василия Березуцкого главным тренером команды

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Василий Березуцкий.
Фото ФК «Сабах», соцсети

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий стал главным тренером азербайджанского «Сабаха», сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 42-летним российским специалистом рассчитан на 2,5 года. С декабря прошлого года Березуцкий входил в тренерский штаб Леонида Слуцкого в китайском «Шанхай Шэньхуа». До этого он также работал в ЦСКА и «Краснодаре».

«Сабах» после 14 туров с 19 очками занимает пятое место в чемпионате Азербайджана. С марта команду тренировал хорватский специалист Крунослав Рендулич, который сменил в «Сабахе» другого россиянина — Мурада Мусаева.

Василий Березуцкий
Футбол
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