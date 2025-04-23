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Сегодня, 21:50

«Сабах» вышел в финал Кубка Азербайджана

Камила Абдурахманова
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Футбольный клуб «Сабах» под руководством российского тренера Василия Березуцкого вышел в финал Кубка Азербайджана. В ответном матче полуфинала с «Нефтчи» счет был 1:1.

Поскольку в первой встрече «Сабах» победил со счетом 2:1, по сумме двух матчей команда вышла в финал с общим счетом 3:2.

В финале Кубка Азербайджана «Сабах» встретится с «Карабахом». Игра запланирована на 31 мая.

Василий Березуцкий стал тренером «Сабаха» в конце ноября 2024 года. После 31 тура в чемпионате Азербайджана команда занимает пятое место в таблице.

Василий Березуцкий
ФК Нефтчи
ФК Сабах
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