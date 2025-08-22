С румынского клуба «Университатя Крайова» сняли 94 очка перед стартом сезона

Федерация футбола Румынии приняла решение снять 94 очка с клуба «Университатя Крайова» перед стартом сезона в третьем по силе дивизионе чемпионата страны, сообщает Voetbal International.

Отмечается, что данное решение было принято в связи с непогашенными долгами перед футболистами и тренерами, а также с невыполнением финансовых обязательств перед бухарестским «Динамо» за матч в Кубке Румынии в 2023 году.

Снятие 94 очков стало не разовой мерой, а совокупностью с предыдущими санкциями. Клубу из Крайова предоставлена возможность погасить долги до 3 сентября. В случае невыполнения требований его ожидают новые санкции, вплоть до исключения из всех турниров. Окончательная судьба клуба будет определена 25 сентября.