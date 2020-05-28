С ЛАСКа сняли 6 очков за проведение контактных тренировок раньше срока

Австрийская бундеслига оштрафовала ЛАСК из Линца за нарушение концепции фэйр-плей, сообщается на официальном сайте лиги.

С команды сняли 6 очков, а также наложили штраф в размере75 тысяч евро за проведение полноценных контактных занятий, несмотря на запрет со стороны лиги.

ЛАСК лидировал в чемпионате Австрии, однако после снятия 6 очков опустился на второе место и отстает от «Зальцбурга» на 3 очка.

На данный момент бундеслига приостановлена из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что матчи возобновятся 2 июня.