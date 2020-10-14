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«С днем рождения, капитан». Сборная Нигерии поздравила экс-игрока ЦСКА Мусу с праздником

09:44
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Twitter сборной Нигерии поздравил бывшего нападающего ЦСКА Ахмеда Мусу с 28-м днем рождения.

«С днем рождения, капитан», — подписала пост пресс-служба национальной команды.

Нигериец провел в составе ЦСКА четыре года, после чего перебрался в «Лестер». За время выступлений в России Муса сыграл 184 матча во всех турнирах, в которых забил 61 мяч и отдал 34 результативные передачи.

На данный момент форвард защищает цвета команды «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

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