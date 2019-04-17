Рюттен уволен с поста главного тренера "Андерлехта"

Главный тренер "Андерлехта" Фред Рюттен покинул свой пост, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение расторгнуто по согласию сторон.

И.о. главного тренера стал Карим Белхосин, который ранее был помощником главного тренера.

"Андерлехт" занимает пятое место в чемпионской группе бельгийского чемпионата. Команда проиграла последние три матча.

56-летний Фред Рюттен возглавил "Андерлехт" 6 января нынешнего года. Ранее он также тренировал ПСВ, "Шальке" "Фейеноорд", "Витесс", "Аль-Шабаб" и "Маккаби" (Хайфа). В 2001 году он вместе с "Твенте" выиграл Кубок Голландии.