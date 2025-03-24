Рыночная стоимость Александра Головина снизилась на 5 миллионов евро

Рыночная стоимость российского полузащитника «Монако» Александра Головина снизилась на 5 миллионов евро, по оценкам портала Transfermarkt.

После обновления трансферная стоимость хавбека составляет 25 миллионов евро.

28-летний Головин с 7 февраля не появлялся на поле из-за травмы. Он вернулся к тренировкам с «Монако» 13 марта. В нынешнем сезоне на счету российского хавбека 3 гола и 1 результативная передача в 27 матчах.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года, срок действия его контракта рассчитан до 2029 года.