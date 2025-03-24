Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Уведомления
Главная
Футбол
Зарубежные

24 марта, 16:18

Рыночная стоимость Александра Головина снизилась на 5 миллионов евро

Даниил Аршавский
Александр Головин.
Фото Global Look Press

Рыночная стоимость российского полузащитника «Монако» Александра Головина снизилась на 5 миллионов евро, по оценкам портала Transfermarkt.

После обновления трансферная стоимость хавбека составляет 25 миллионов евро.

28-летний Головин с 7 февраля не появлялся на поле из-за травмы. Он вернулся к тренировкам с «Монако» 13 марта. В нынешнем сезоне на счету российского хавбека 3 гола и 1 результативная передача в 27 матчах.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года, срок действия его контракта рассчитан до 2029 года.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Александр Головин
Футбол
ФК Монако
Читайте также
«Оборона красно-белых безобразная, они вообще не соображают». Что говорят о предстоящем матче ЦСКА - «Спартак»
Один из двух найденных на вулкане Вилючинский на Камчатке альпинистов погиб
Команда Хабиба — самая сильная в России. Кто ее лучшие бойцы?
Прощание с Ниной Гуляевой пройдет 7 октября в МХТ имени А.П. Чехова
Гафин покинул пост председателя совета директоров «Динамо»
Кому и когда нужно оплатить налог на недвижимость? Ответы на главные вопросы
Популярное видео
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Байба Бендика

    Как так? Он же Зе Бест.....?

    25.03.2025

  • Прораб.

    Ноготь повредил?

    25.03.2025

  • Спринт

    25 миллионов евротугриков за монакского всадника без головы - это популярная шутка в княжестве .. **

    24.03.2025

  • Кабанчик

    Странно что на 5 млн, его то и за 20 сейчас никто не купит

    24.03.2025

  • Док

    Охренеть, дорогая редакция)). И ведь реально народ ведется на эту муйню, обсуждает её, типа - мы не пропускаем игр Монако)). Кто-нибудь реально знает, с какого потолка ТМ берет эти цифирки? Как пример, в конце 2011 года молодой и перспективный Алан Дзагоев "стоил" около 15 миллионов, в марте серьезно травмировался и до Евро не играл. Там в составе сборной однажды добил отскочивший от штанги мяч в ворота Чеха, потом также его расстрелял когда вывели один на один, ну и удачно подставил голову (плечо) в игре с поляками. Но свою основную задачу - креативить в передке, разгонять атаки, раздавать передачи по большому счету напрочь запорол. До кучи сборная турнир провалила. Но тем не менее на ТМ после Евро его цена взлетела до 25 миллионов. Вывод: игрок стоит столько, сколько за него дадут)).

    24.03.2025

  • Сергей У.

    "В нынешнем сезоне на счету российского хавбека 3 гола и 1 результативная передача в 27 матчах." Ну топ же, аж 4 голевых действия за 27 матчей!!! Одной левой заиграло новыми красками...

    24.03.2025

  • LemieuxMario

    головешка и 5-ти не стоит. совершенно средний игрочишка. хоть бы раз выдал бы что-нибудь эдакое. нет все стабильно серо-средне)))

    24.03.2025

  • Slim Tallers

    Головин был куплен владельцем клуба Рыболовлевым по просьбе(приказанию) одного любителя спорта. Может для движухи,может ещё для чего. Так как за него уплатили 30 миллионов,он как-бы и стал столько стоить. На самом же деле,реальная стоимость этого безголового всадника от 5 до 10 лямов.

    24.03.2025

  • hant64

    Я тоже не желаю, но всё к этому идёт, уж года полтора он играет так себе. И, чем дальше в лес, тем толще партизаны).

    24.03.2025

  • СЕРХИО76

    и 25 не стоит!

    24.03.2025

  • hant64

    Поседел рано.

    24.03.2025

  • _Mike N_

    а что у него с головой ? побелела из-за стреса ?:laughing::laughing::laughing:

    24.03.2025

  • hant64

    Сашок уже всё, ну почти всё. Скоро мешок картошки будет стоить.

    24.03.2025

  • andyk82

    Налётай, торопись! Покупай...

    24.03.2025

  • Александр Коваль

    Не бывает отрицательных цен!

    24.03.2025

  • Александр Коваль

    Есть тут у нас один клуб, из него как-раз бразильцы уезжают в тёплые страны. И 25 цена плёвая..

    24.03.2025

  • 4rfv5tgb

    А на Захаряна на сколько снизилась?

    24.03.2025

  • Valekka

    Весьма критично!:))

    24.03.2025

  • Valekka

    Если,вдруг,Спартак заинтересуется, то 50 даст-Тушино,как состоятельный мужик с подругой в ресторане-всегда переплачивает.Это я так,без злорадства.Головин не стоит и 15,если по-чесноку.Просто клуб с российским владельцем сознательно держит цену,памятуя за сколько его купил!!!

    24.03.2025

  • Valekka

    А коровы как?

    24.03.2025

  • Строгий-но-справедливый

    Монако. Море. Яхты. Гламур. Материя первична, сознание вторично, платят мне прилично, - все вокруг отлично!

    24.03.2025

  • Valekka

    На футбольном поле крашенные блондинки России только хуже становятся!!!

    24.03.2025

  • bruno conti

    скоро спортсменов будут продовать как быков производителей

    24.03.2025

  • Porco Rosso

    Конечно с потолка – рынок же. Талантливый торгаш (агент) какого-нибудь Данишевского за 30 миллионов смог бы впарить.

    24.03.2025

  • SPT

    А шо случилось?

    24.03.2025

  • Валерий Конончук

    нехило так

    24.03.2025

  • Alexey Bulatov

    Т.е.,забирайте

    24.03.2025

  • Dreamlike

    Беру

    24.03.2025

    • «Динамо» поздравило Чавеса с победой в Лиге Наций КОНКАКАФ

    Антон Миранчук: «В Швейцарии спокойное отношение к футболистам, а у нас любят облизывать»

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости