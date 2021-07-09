Руй Кошта занял пост президента «Бенфики» вместо арестованного Виейры

Бывший футболист «Бенфики», директор и вице-президент клуба Руй Кошта стал президентом, сообщает официальный сайт «Бенфики». Такое решение было принято руководством после ареста Луиша Фелипе Виейры, ранее занимавшего должность президента клуба.

Также указано, что новый президент немедленно приступил к выполнению своих обязанностей. Виейра ранее был арестован по подозрению в мошенничестве, неуплате налогов и отмывании денег. Он до сих пор остается под стражей.

49-летний Руй Кошта выступал за «Бенфику» в 1991-1994 и 2006-2008 годах. Вместе с командой он выиграл чемпионат и Кубок Португалии. С 2008 года, когда он завершил карьеру, Кошта занял должность директора клуба.