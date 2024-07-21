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Президент «Бенфики»: «Переговоры с Феликсом идут, поэтому их не нужно обсуждать публично»

Сергей Разин
корреспондент
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Президент «Бенфики» Руй Кошта поделился мнением о возможном переходе форварда «Атлетико» Жоау Феликса.

«Не только Ди Мария вернулся в «Бенфику», мы также возвращали Гедеша. Мы хотим приглашать хороших игроков, и если они к тому же знакомы с нашим клубом и португальским футболом, то это только плюс. Правда, когда всплывают некоторые имена — это спекуляции, которые происходят во время трансферной кампании. Переговоры с Феликсом идут, поэтому их не нужно обсуждать публично. Открытость в данном случае не помощник», — приводит слова Кошты Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что «Бенфика» предложила 20 миллионов евро за половину прав за 24-летнего португальца.

В сезоне-2023/24 форвард участвовал в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и шестью результативными передачами.

Жоау Феликс
Руй Кошта
ФК Атлетико
ФК Бенфика
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